В Мурманске начинает работу мобильный прививочный пункт

41 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+16), Североморске (+6) и Кольском районе (+5).

В Мурманской области организована выездная вакцинация от CoVID-19 в удаленных населенных пунктах, на предприятиях и для маломобильных групп населения. Кроме того, организован мобильный прививочный пункт в Мурманске. 29 мая он расположится на площади Пять Углов. С 13.00 до 18.00 граждане смогут сделать прививку от коронавируса.

В Мурманской области от CoVID-19 привились более 88000 человек. Это более четверти от запланированного объёма, который может позволить достичь коллективного иммунитета.