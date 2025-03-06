В Мурманске начинается новый сезон мероприятий образовательной программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России»

В Детской музыкальной школе №1 имени А.Н. Волковой организованы открытые мастер-классы по игре на балалайке для учащихся Детских школ искусств региона.

Балалайка – народный инструмент с неповторимым звучанием. Но оказывается, в игре на ней есть множество нюансов: важно положение тела и рук и даже площадь соприкосновения пальцев со струной имеет значение.

На открытых мастер-классах у юных мурманских музыкантов есть уникальная возможность исправить недочёты при исполнении.

Ольга Распутняя, методист Детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой: «Наша музыкальная школа является площадкой для проведения мастер-классов по линии Юрия Башмета. Они пользуются большой популярностью у жителей региона, приезжает много детей, здесь они получают бесценный опыт».

Экспертом выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгений Шабалин. Для каждого ребёнка он провёл индивидуальное занятие, во время которого поделился мастерством.

Евгений Шабалин, доцент Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке: «Инструмент очень богатый… Он может быть абсолютно в любой музыке, главное, быть музыкантом, слышать его. Очень большие возможности у инструмента. В чём особенность работы именно с детьми? В первую очередь, нужно привить им желание заниматься и не отбить это желание. А если желание уже есть, как удержать интерес ребёнка? Надо не только балалайкой заниматься, надо идти через интерес к музыке, какие-то интересные концерты, например, Мурманская областная филармония».

Артур Етоев уже несколько лет занимается в музыкальной школе, помимо этого посещает театральный кружок и осваивает каратэ. Несмотря на разнообразие увлечений, игре на балалайке уделяет особое внимание, так как юношу вдохновляет музыка и выступления.

Артур Етоев, участник мастер-класса: «Я занимаюсь музыкой уже четыре года, мне это нравится. Поиграть, съездить, выступить, аплодисменты. Во время мастер-класса я освоил новые приёмов. Я играл неправильно, мне помогли их поставить, чтобы я дальше мог играть более сложные произведения правильной аппликатурой».

В рамках таких образовательных программ талантливые северяне получают полезные знания от опытных мастеров, раскрывают музыкальный потенциал и вырабатывают свой уникальный стиль.