В Мурманске наградили активных горожан – участников конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

Церемония была проведена в преддверии Всероссийской акции «Международный день соседей».

Призёры всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» в очередной раз доказали, что в Мурманске много неравнодушных, инициативных и заинтересованных людей.

Победителей конкурса поздравила заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова. А затем активные северяне вместе с представителями власти обсудили актуальные вопросы, связанные с управлением общедомовым имуществом, содержанием многоквартирных домов и благоустройством дворовых территорий.

В завершение встречи участникам конкурса вручили благодарственные письма.

Напомним, Всероссийская акция «Международный день соседей» появилась в 2014 году. Её проводят в последнюю пятницу мая. Это событие направлено на укрепление добрососедских отношений, развитие общения между жителями и создание дружелюбной атмосферы во дворах.