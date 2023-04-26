В Мурманске наградили лучших экспортёров этого года

В Мурманске третий год подряд отмечают лучших экспортёров региона среди представителей малого и среднего предпринимательства, с целью популяризации экспортной деятельности и развития международной кооперации.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «У нас как никогда за 2022 год вырос внешнеторговый оборот, больше чем на 55%. Экспорт вырос больше, чем на 60%. Мы занимаем третье место по Северо-Западному федеральному округу по внешнеторговому обороту. При этом вклад малых и средних предприятий тоже возрос до 7% в несырьевом экспорте. Ребята молодцы, адаптируются, уходят с недружественных рынков, переходят на новые - дружественные. В этом как раз самая главная задача нашего экспортного центра, поддержать, найти, выстроить новые логистические цепочки».

Выбирали почётных экспортёров в восьми номинациях: «Промышленность», «Аграрный комплекс», «Сфера услуг», «Прорыв года», «Экспортёр года на международных электронных торговых площадках» и «Самая успешная женщина-экспортёр».

Виктория Димова, гендиректор ООО «МП-ГРУППА», победитель в номинации «Самая успешная женщина-экспортёр»: «Мы начали своё дело в 2017 году. Это был экспорт не только живого ежа, но и переработка икры морского ежа. Можно сказать, что мы были первой компанией в Мурманске, которая занималась экспортом икры морского ежа. Дальше уже пошло развитие этого направления. В основном экспорт в Японию. Удачный у нас был 2019 год, до санкций, до пандемии. Мы пять тонн икры экспортировали в Японию, а для икры это достаточно большая цифра».

Некоторые участники крепко держатся на своих позициях и не собираются сдавать. Поэтому и становятся лучшими из года в год.

Людмила Жукова, ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск», победитель в номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»: «Мы не впервые участвуем в конкурсе. Участвуем третий раз, насколько я помню. В прошлый раз мы победили на региональном уровне, потом на окружном - по Северо-Западу и заняли почётное третье место по Российской Федерации. Стабильная работа из года в год. Нам очень помогает государство в лице Российского экспортного центра. Поддержка просто беспрецедентна и неоценима, она приносит свои результаты».

Традиционно после региональной части Всероссийского конкурса «Экспортёр года», лучшие предприниматели области отправятся на Северо-Западный этап, а затем будут покорять Москву.