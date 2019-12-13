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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.19 19:30

В Мурманске наградили лучших общественников

В заполярной столице состоялась ярмарка социальных проектов. На ней представители  общественных организаций смогли  поделиться своими успехами и достижениями, которых они смогли добиться в течение года. Самым активным общественникам вручили премии главы муниципального образования город Мурманск.

На ежегодной ярмарке социальных проектов сегодня наградили победителей конкурса среди некоммерческих организаций. 10 победителей получили муниципальные гранты «За активную общественную работу», которые смогут потратить на развитие своей деятельности.

«Дело, на самом деле, не в премии, - считает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – В  городе много активных горожан, их вклад сложно оценить. Эта премия, чтобы лучших из лучших отметить, а  эта выставка  - результат работы наших организаций. Я хочу поблагодарить их, спасибо им большое».

Активисты с удовольствием делятся опытом и рассказывают присутствующим о своей деятельности при помощи информационных стендов. Здесь каждая поделка уникальна и сделана автором с любовью. Внимание привлекают колоритные женщины в национальных костюмах. Они увлеченно рассказывают о нарядных куклах, блестящих тюбетейках и традициях  Молдовы и Узбекистана. Ручные работы они вместе с другими мастерицами делают в Доме дружбы.

«Это напоминание о нашей Родине, - говорит Оксана Могилина, представитель молдавского культурного центра. - Когда мы собираемся вместе, мы на своём языке говорим, Тогда и работа спорится».

Паридахон Насирова, представитель узбекского культурного центра, рассказывает: «Мы приехали в Заполярье издалека, нас объединяет дружба. А когда издалека приезжаешь, то хочется вспоминать свой край, особенно, когда давно живёшь вдали от него. Наши девушки, женщины вспоминают, поют колыбельную песню, вышивают».

Среди многочисленных гостей ярмарки съёмочная группа «Арктик-ТВ» заметила сказочных персонажей,  в образы которых перевоплотились представители из общества слепых. Своим хорошим настроением Дед Мороз, Снегурочка и антигерой русских сказок Баба -Яга решили сегодня поделиться с окружающими предновогодним хорошим настроением: «Мы пришли поздравить все общественные организации, пожелать им исполнения желаний. Счастья, здоровья! Чтобы жили также долго, как и я, чтобы вам была не страшна пенсионная реформа».

Впереди у этих позитивных и деятельных людей далеко идущие планы. Гранты помогут общественникам не останавливаться на достигнутом. Они  смогут продолжать организовывать новые фестивали и благотворительные акции, дружить и творить.

Комментарии

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Последние комментарии

NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
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Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
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Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
Комментарий к новости:Молодёжь Мурмана - для науки и жизни
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