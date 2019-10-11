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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.19 19:30

В Мурманске наградили лучших садоводов

В Мурманске подвели итоги общегородских конкурсов «Мой зеленый город - мой уютный дом» и «Дом, в котором мы живем». Участники проекта разбивали в своих дворах яркие клумбы, а специальная комиссия оценивала полисадники по нескольким критериям. Кто стал лучшим, расскажем в нашем следующем сюжете.

Конкурс «Мой зеленый город - мой уютный дом» организуют в столице Заполярья уже не первый год. В 2019 для участия в проекте подано несколько десятков заявок. Все лето садоводы трудились на клумбах, и вот пришел день подведения итогов конкурса. Семья Шаниных ежегодно приносит в подарок комиссии букет, выращенный своими руками.

Любовь и Александр Шанины, участники конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом»: «Последнее время не ломают, проходят, даже больше любуются, в первые годы были хулиганские действия, а последние годы наоборот. Люди проходят, любуются, проходя по городу видеть такую красоту во всех дворах, ломать уже не хочется. В этом году уже смородину стали собирать, появился первый урожай, литра два собрали. И красной смородины, которая года два стоит там только ягодок десять. Но начало есть».

Постоянные участники конкурса уверены, чтобы сделать двор красивее и высадить самые разнообразные цветы, нужен не только собственный энтузиазм, но и помощь соседей.

Галина Швецова и Людмила Хлапова, 1 место в номинации «Лучшая клумба - цветник»: «Благодаря нашим соседям, без которых мы бы ничего не смогли сделать, только они, они нам помогают и финансово и все, привозили камни, все-все помогают, рассаду выращивали для нас девочки и денежку на рассаду давали».

К участию в проекте присоединились не только жители многоквартирных домов, но и образовательные заведения, предприниматели и предприятия и управляющие организации.

Алексей Лизерук, директор УК «Мурманремстрой»: «Конкурс нужный, помогает дисциплинировать сотрудников жилищных участков в компании, во-вторых, позволяет более тщательно взаимодействовать с жителями».

Участники конкурса рассказывают: если посадил хоть один цветок, уже не остановиться. Так во дворах появляются пышные клумбы, кустарники и даже деревья.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Конечно, хочется поблагодарить, поблагодарить за вот этот вот труд, из года в год, очень непростой, потому что не только нужно высадить вот эти вот зеленые насаждения, не только облагородить сов двор, а еще сохранить вот этот двор, который у него есть. И оценить этот труд его просто невозможно».

Всех участников конкурса наградили благодарственными письмами и сертификатами на приобретение грунта для будущих клумб. Победителей отметили дипломами и ценными призами.

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