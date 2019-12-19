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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.19 19:30

В Мурманске наградили лучших спортсменов уходящего года

В торжественной церемонии награждения «Звезд спорта – 2019» также приняли участие тренеры, руководители спортшкол и ветераны спорта города.

16 номинаций, среди которых «Лучшая федерация», «Молодой тренер» и «Судья». В лауреатах общеобразовательные и спортивные школы, детские сады. Лучшие из лучших получили награды. Дипломы и подарки вручил  глава города-героя Андрей Сысоев.

«Мурманск по-настоящему спортивный город, - отметил в приветственном слове Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - И здесь, безусловно, нужно разделить спорт высоких достижений, где  у нас хорошие результаты. И конечно, массовый спорт. Посчитано, что за прошлый год во всех спортивных мероприятиях, которые проводились в городе, приняли участие почти 60 тысяч человек».

Андрей Иванович  признался, что и сам придерживается спортивного образа жизни - любит плавание и горные лыжи.

Поддержали главу  и депутаты городского Совета, которые многие годы посвятили развитию спорта. Например, Ирина Андреева 11 лет возглавляла городской спорткомитет, а Игорь Морарь - 30 лет играет в хоккей с мячом.

«Город Мурманск, горожане откликаются на все мероприятия, которые предлагает спорткомитет, будь то для детей, для юношей или людей старшего поколения, - отмечает Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Всё, что ни предложи в Мурманске по спортивной тематике, принимается на «ура», потому что мурманчане - люди спортивные».

Игорь Морарь, депутат Совета депутатов города Мурманска, дополнил коллегу по депутатской работе: «Здесь много моих друзей, я в течение года их вижу в спортивных костюмах, очень уверенными, самоотверженными, нацеленными на успех. А сегодня я вижу красивых, улыбчивых людей. Мы подводим итоги года, награждаем самых почётных».

Спортсменов, которые пришли в этот вечер на мероприятие за заслуженными наградами, было много. Например, в этом году воспитанники 17-й спортшколы достигли больших успехов на соревнованиях. «Спорт очень хорошо развивается в настоящее время, - говорит Сергей Тян, директор мурманской КДЮСШ № 17. -  Судя по тому, что нашей школе даже дали новое помещение. Это очень хорошо. На будущий год у нас впереди Кубок России, будем готовиться к февральским боям».

На Кубок России отправится 17-летний воспитанник  Сергея Тяна  Григорий Менухов, который стал призёром первенства страны по восточным единоборствам. Молодой чемпион доволен спортивными результатами в этом году. Скоро он будет поступать в Краснодарское военное авиаучилище, мечтает стать лётчиком.

По словам Григория, такие спортивные достижения полезны не только для здоровья, но и для будущей карьеры. «При поступлении очень сильно пригодятся спортивные навыки, потому что там серьёзные экзамены при поступлении, - отмечает Григорий Менухов, спортсмен. – Члены комиссии обращают внимание и на физическую подготовку абитуриентов. Планирую выполнить норматив на мастера спорта, но это уже в следующем году во время соревнований  на первенстве России».

На торжественной церемонии премии главы Мурманска «За вклад в развитие физической культуры и спорта» получили 10 человек. А 15 северянам вручили почётный знак «Ветеран спорта Мурманска».

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