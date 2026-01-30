В Мурманске наградили лучших юнармейцев региона

«Юнармейская доблесть» - высшая награда, которую может получить юнармеец. С каждым годом в Мурманской области становится всё больше обладателей этого знака почёта.

Торжественное награждение провели в Центре опережающей профессиональной подготовки.

Один из получивших заслуженную награду – Руслан Аширов. Молодому человеку присвоили бронзовый знак «Юнармейская доблесть» 3 степени. Руслан студент-первокурсник, но уже успел принять участие во многих тематических соревнованиях, а также несколько раз был задействован в военном параде в День Победы.

Руслан Аширов, юнармеец: «Сначала разбирали-собирали автоматы, какие-то соревнования небольшие были».

Больше всего молодых людей в объединении привлекает возможность приносить пользу, быть достойными продолжателями традиций, а главное, иметь возможность продолжить свой рост в средних и высших учебных заведениях.

Знак «Юнармейская доблесть» - высшая награда и гордость, которую сегодня испытывают не только сами ребята, но и их наставники.

В Мурманской области отделения движения «Юнармия» есть в каждом муниципалитете, а количество участников уже достигло почти 6 тысяч человек. Стоит отметить, что для юнармейцев в регионе создают все условия. В Мурманске их постоянными локациями стали Центр «Воин» и спорткомплекс «Авангард». Здесь они могут тренироваться физически и интеллектуально. Например, в Центре «Воин» есть уникальные возможности для упражнений на беспилотных летательных аппаратах.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Ребята у нас участвуют не только в параде Победы, но и в других важных мероприятиях».

В наше время активисты таких организаций становятся теми, кто одни из первых откликаются на помощь, оказывают поддержку специальной военной операции и в организации патриотических мероприятий.