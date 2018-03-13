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День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.18 19:30

В Мурманске наградили любительские команды по игровым видом спорта

На торжественном мероприятии глава администрации Андрей Сысоев не только лично поздравил каждого отличившегося непрофессионального спортсмена, но и рассказал им про приоритетный федеральный проект «Комфортная городская среда» и предстоящее рейтинговое голосование.

Наверное каждый помнит, как ещё ребёнком бегал по двору с друзьями, пиная мяч… И как зимой удобные кроссовки отправлялись на хранение в шкаф, а им на смену приходили коньки и клюшка. К сожалению, о своём детском хобби с возрастом забыли многие, но не все. Чтобы поощрить усердие и рвение к победе, спортсменов-любителей впервые собрали вместе для торжественного награждения и подведения итогов городских чемпионатов.

- Сегодня спорткомитет города Мурманска выступил с инициативой собрать представителей разных видов спорта: победителей, призёров соревнований, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы, - провести вот такую совестную встречу, чтобы люди могли пообщаться друг с другом, которые на площадках не пересекаются, потому что занимаются разными видами спорта.

В одном зале собрались женские и мужские команды по волейболу, хоккею с мячом и мини-футболу. Хоть эти спортсмены и считаются любителями, очень многие имеют за плечами опыт тренировок в школьные и студенческие годы.  Алексей Шишенко, например,  работает на Мурманском грузовом автотранспортном предприятии, вместе с коллегами он уже не первый год занимается волейболом. В этом сезоне они стали абсолютными чемпионами города  в этом виде спорта среди мужчин. Как признаётся спортсмен, для него это дело семейное: родители и младшая сестра так же волейболисты. За годы не отбили тягу к этой игре  ни переезды, ни взрослая жизнь. Сейчас свои будни Алексей просто не может представить без тренировок.

- Это дисциплинирует, - считает Алексей Шишенко, игрок команды по волейболу «МГАТП». - Как и в делах, так и в семейной жизни.

Всех игроков поздравил и наградил Андрей Сысоев. Глава администрации Мурманска так же поделился со спортсменами  планами по реализации проекта «Комфортная городская среда».

- У мурманчан очень много вопросов по процедуре, всех это очень интересует, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - С учётом того, что здесь собрались спортсмены, то я скажу, что на большинстве объектов, если вы обратите внимание, в том числе будут и спортивные тренажёры.

Глава администрации предложил не только спортсменам, но и их друзьям и близким, а так же всем северянам внести правки в готовые дизайн-идеи, которые выставлены на втором этаже делового центра «Арктика». А так же напомнил, что на предстоящем рейтинговом голосовании, которое состояться в день выборов Президента РФ, из представленных 19 проектов выбрать можно будет несколько. Фавориты попадут в самое начало очереди и будут реконструированы или созданы с нуля в ближайшее время.

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Volk
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Серега ОВО
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Zviygincew
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А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
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