В Мурманске наградили наиболее активных волонтёров

Их помощь неоценима, добровольцы дежурили в колл-центрах, проводили термометрию и были правой рукой медиков в сложный период пандемии.

День волонтёра – ещё один повод отметить важность участливых людей. Добровольцы, как правило, всегда на передовой. Не жалея собственного времени и средств, они спешат оказать безвозмездно помощь и поддержку тем, кто в ней особенно остро нуждается.

Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Благодарность за то, что они участвуют в мероприятиях, связанных со здравоохранением, находятся на острие атаки для оказания содействия и здравоохранению, и в работе прививочных пунктов. Отдать дань уважения их родителям, которые позволяют им заниматься такой деятельностью».

Только за период проведения вакцинации в этом году было задействовано более полусотни активистов. Самых активных волонтёров Центра развития волонтёрского движения наградили за участие в общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Их поддержка наверняка потребуется и в будущем.

Волонтёрский центр Мурманска функционирует с 2014 года, его создавали с прицелом на молодёжь 14-35 лет. Сюда приходят, чтобы подарить добро другим и почувствовать себя востребованными, отмечают специалисты учреждения.

Елизавета Розаева, специалист Центр развития волонтёрского движения: «Каждый месяц к нам приходят новые ребята, штат пополняется, кто-то вырастает, но приходят новые. Фиксированного количества нет, но их немало».

Зачастую для молодых людей волонтёрство становится не просто разовой акцией, а неотъемлемой частью жизни. Именно их стараниями мир с каждым днём становится немного лучше.