В Мурманске наградили одаренных детей, победителей школьных олимпиад

В интеллектуальном испытании принимают участие 96% всех учеников образовательных учреждений. Это сделано для того, чтобы выявить самых сильных. Некоторые из гениев умудряются принять участие в нескольких тестах по разным предметам и при этом побеждать.

Школьные олимпиады всегда ассоциируются с чем-то элитарным, считаются делом избранных, самых умных, подкованных и одарённых учеников. Но этот стереотип специалисты городского комитета по образованию развенчали.

«У нас из года в год растёт число участников олимпиад. В этом году в школьном этапе олимпиады приняли участие 17 тысяч детей, это 96% школьников с 4-го по 11-й класс», - отмечает Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска.

Для тех, кого сегодня награждают, главные испытания еще впереди, ребятам предстоит пройти областной этап всероссийской олимпиады школьников. Выбор предметов, по которым можно написать тест, внушительный - 21 дисциплина - от китайского языка до физкультуры. Но чаще других юные дарования выбирают обществознание, биологию и литературу. Есть среди юных гениев и рекордсмены.

«Мы последние три годы приглашаем к нам ребят, которые стали призёрами и победителями в наибольшем количестве олимпиад, - рассказал Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска. – И это не просто одна или две. В этом году мы пригласили ребят, которые стали победителями более чем в четырёх олимпиадах одновременно. А вот абсолютный рекорд - это шесть!».

Помимо школьников наградили и учителей, которые, порой, в ущерб личному времени, готовят своих воспитанников к изощрённым заданиям по тому или иному предмету.