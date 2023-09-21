В Мурманске наградили организаторов «Гольфстрима»

В Мурманске наградили тех, кто сделал фестиваль «Гольфстрим» незабываемым для зрителей и участников. Напомним, праздник, который по праву считается главным спортивным событие осени в нашем регионе отгремел 9 сентября.

16-й по счету фестиваль «Гольфстрим», который отгремел в Мурманске в начале сентября собрал на территории рядом с Кольским мостом более 11,5 тысячи человек. Это и зрители, и участники многочисленных соревнований - профессиональные спортсмены, а также любители. Ну, и конечно организаторы. Которые приложили немало усилий чтобы событие такого масштаба состоялось.

Юрий Сердечкин глава администрации города Мурманска: «Друзья, спасибо. А мои коллеги подготовили ролик, чтобы вспомнить как это было… И в следующем году сделать еще лучше».

В центре внимания было несколько испытаний: это легкоатлетический забег на милю по мосту, и конечно весьма экстремальный заплыв через Кольский залив. Пловцы преодолели дистанцию в 1200 метров. Первым среди мужчин стал мурманчанин Владислав Сапожников с результатом 14 минут 12 секунд. Безопасность на воде обеспечивали специалисты МЧС, а вот помогали выйти из нее специалисты спорткомплекса «Авангард».

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард», г. Мурманск: «Мы им подготовили финальную станцию, поставили и сауну. Это самое необходимое было».

У главных организаторов фестиваля - администрации города Мурманска - есть хорошая традиция - награждать партнеров, людей и учреждения, которые помогли сделать этот праздник спорта незабываемым для зрителей. А такие эмоции гостей праздника подтверждение тому, что все удалось.

Анастасия Харитонова, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Понравился мотопробег. Да, мы принимали в нем участие. Потом мне понравилось пожарное многоборье. Я считаю, что это очень здорово, когда популяризируется профессия пожарного. Круто, мне нравится. Наши супергерои».

Ирина Ткаченко, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Очень погода порадовала. Вообще настроение такое. Люди вышли все счастливые. Это объединяет очень».

Анна Петрова, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Детки участвовали в забеге беговелистов, мы долго занимаемся. Проехали, потом посмотрели других спортсменов, которые участвовали. Успели посмотреть заплыв. Побывали на фудкорте, покушали детки. Успели даже поиграть в волейбол».

Светлана Сапон, гость фестиваля «Гольфстрим»: «Мы смотрели заплыв, нам очень понравилось. Даже маленькая внучка у нас болела за спортсменов. Вообще, все очень весело, и я думаю, что это такой праздник, который надо чтобы в Мурманске обязательно проходил».

Каким будет 17-й фестиваль «Гольфстрим» сказать сложно, но организаторам каждый раз удается удивлять зрителей новыми активностями, например, в этом году желающие могли переплыть залив на сап-сёрфе. Уверены, что-нибудь новенькое будет и осенью 2024.