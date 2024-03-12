СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: испанский хвост заполярного лососяПрестиж высшего образования растёт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.24 19:30

В Мурманске наградили отличившихся школьников, которые принимали участие в олимпиадах

С каждым годом всё больше школьников принимают участие в олимпиадах. Для одних - это проверка уровня знаний, для других - заветные преференции. Ведь за отличные результаты в региональных или всероссийских конкурсах можно получить дополнительные баллы при поступлении, а ещё материальные призы.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Для ребят была введена новая мера поддержки в рамках плана «На Севере - Жить!». Это премии и их наставникам. Число премий уже выплачено за два года 12 человекам и 12 наставникам. Напомню, до двухсот тысяч рулей - победителю, призёру - сто пятьдесят. Наставнику соответственно - 150 и 100 тысяч рублей».

В этом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 1079 человек. Отметим, что преимущественно ребята выбирали гуманитарные предметы. 

Михаил Драчев, учащийся Лицея имени В.Г. Сизова, г. Мончегорск: «На данный момент у меня идёт упор на обществознание и литературу. Я участвую в различных конкурсах и олимпиадах. Это очень интересно, каждый раз попадаются необычные задания, требующие нестандартного мышления, какой-то логики. Всегда очень приятно».

На торжественной церемонии в Центре дополнительного образования «Лапландия» наградили победителей и призёров олимпиад - всего более 200 человек. Среди них есть и те, кто неоднократно становились лучшими. 

Евгений Бочаров, учащийся Мурманского международного лицея, г. Мурманск: «Я участвую в олимпиадах активно с 7-го класса. Я ездил на образовательные смены в Образовательный центр «Cириус». Я был призёром и победителем региональных этапов. В частности, олимпиады Эйлера по математике. Каждый год в муниципальных этапах - победитель и призёр».

Добиться успехов одному, безусловно, было бы трудно. На помощь приходят опытные педагоги, которые не только помогают с материалами, но и настраивают морально.

Татьяна Лапшина, учительница истории и обществознания МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» г. Мончегорск: «Главная моя задача - увидеть ребёнка, увидеть его потенциал, его возможности. Этот правильный отбор. Он даёт очень много, потому что учитель делает вклад, но основа - это дети. Дети настолько интересные, они непредсказуемые, во-первых. А во-вторых, иногда они так много знают, даже больше, чем мы. Моё мнение, надо увидеть ребёнка и дать ему возможность развиваться».

Те, кто показали лучшие результаты и набрали необходимое количество баллов, представят Мурманскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который будет проходить с 18 марта по 3 мая. Победители получат возможность поступить в лучшие вузы страны без экзаменов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Законопроект о жилищных вкладах будет способствовать «выращиванию» ипотечных заёмщиков-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок растут слабо, рубль не менялся в ожидании новых сигналов к движению-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законопроект о жилищных вкладах будет способствовать «выращиванию» ипотечных заёмщиков
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика