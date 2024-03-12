В Мурманске наградили отличившихся школьников, которые принимали участие в олимпиадах

С каждым годом всё больше школьников принимают участие в олимпиадах. Для одних - это проверка уровня знаний, для других - заветные преференции. Ведь за отличные результаты в региональных или всероссийских конкурсах можно получить дополнительные баллы при поступлении, а ещё материальные призы.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Для ребят была введена новая мера поддержки в рамках плана «На Севере - Жить!». Это премии и их наставникам. Число премий уже выплачено за два года 12 человекам и 12 наставникам. Напомню, до двухсот тысяч рулей - победителю, призёру - сто пятьдесят. Наставнику соответственно - 150 и 100 тысяч рублей».

В этом году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 1079 человек. Отметим, что преимущественно ребята выбирали гуманитарные предметы.

Михаил Драчев, учащийся Лицея имени В.Г. Сизова, г. Мончегорск: «На данный момент у меня идёт упор на обществознание и литературу. Я участвую в различных конкурсах и олимпиадах. Это очень интересно, каждый раз попадаются необычные задания, требующие нестандартного мышления, какой-то логики. Всегда очень приятно».

На торжественной церемонии в Центре дополнительного образования «Лапландия» наградили победителей и призёров олимпиад - всего более 200 человек. Среди них есть и те, кто неоднократно становились лучшими.

Евгений Бочаров, учащийся Мурманского международного лицея, г. Мурманск: «Я участвую в олимпиадах активно с 7-го класса. Я ездил на образовательные смены в Образовательный центр «Cириус». Я был призёром и победителем региональных этапов. В частности, олимпиады Эйлера по математике. Каждый год в муниципальных этапах - победитель и призёр».

Добиться успехов одному, безусловно, было бы трудно. На помощь приходят опытные педагоги, которые не только помогают с материалами, но и настраивают морально.

Татьяна Лапшина, учительница истории и обществознания МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» г. Мончегорск: «Главная моя задача - увидеть ребёнка, увидеть его потенциал, его возможности. Этот правильный отбор. Он даёт очень много, потому что учитель делает вклад, но основа - это дети. Дети настолько интересные, они непредсказуемые, во-первых. А во-вторых, иногда они так много знают, даже больше, чем мы. Моё мнение, надо увидеть ребёнка и дать ему возможность развиваться».

Те, кто показали лучшие результаты и набрали необходимое количество баллов, представят Мурманскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который будет проходить с 18 марта по 3 мая. Победители получат возможность поступить в лучшие вузы страны без экзаменов.