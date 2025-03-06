В Мурманске наградили педагогов дополнительного образования, завоевавших сердца жюри в конкурсе «Сердце отдаю детям»

Закончился муниципальный этап Всероссийского конкурса профмастерства, где выбрали лучших работников в сфере дополнительного образования.

Андрей Нифантов, детский педагог по краеведению. Его уроки не только интересные, но и увлекательные, ведь Андрей использует не совсем привычные способы донесения информации до учеников.

Андрей Нифантов, педагог дополнительного образования семейной школы «Галилео»: «Именно дети меня вдохновляют. Мы с детьми занимаемся краеведческой деятельностью, краеведческой направленностью. Сейчас ноу-хау, что мы делаем – это графические новеллы».

Оценки не только Андрею Нифантову, но и другим участникам муниципального этапа Всероссийского конкурса профмастерства, где выбрали лучших работников в сфере допобразования, ставила член жюри Алена Веко. Раньше она выступала в качестве организатора, но в этот раз решила сменить амплуа.

Алена Веко, директор Первомайского дома детского творчества: «Было очень интересно наблюдать за участниками. Одно дело, когда педагог выходит в кабинет, - он пришёл, отработал с любовью и воодушевлением, а другое дело, когда он волнуется, когда он понимает, что есть коллеги, которые, может быть, более опытные, может быть, менее опытные. Вот это взаимодействие, конечно, открывает немножко другие стороны, ну, и плюс, подготовка к урокам».

В Мурманском международном лицее чествовали победителей двух конкурсов «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Ими стали заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №45 Ирина Хрунина и педагог Мурманского международного лицея Софья Мясникова.