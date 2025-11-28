В Мурманске наградили перспективных молодых учёных Заполярья

В Центре «Лапландия» подвели первые итоги регионального этапа форума «Шаг в будущее». Особое внимание уделили школьникам из категории «Юниор».

Для многих ребят этот форум стал дебютом на большой научной арене. Например, участницу Алису из Смоленска на создание проекта вдохновила её любовь к театру. Свой первый спектакль девочка посмотрела в 11 месяцев.

Алиса Бучинская, участница форума: «Я приехала в Мурманск с проектом «Куклы путешественницы». Мои куклы познакомились через сказку».

Именно такие интересные идеи и оценивало жюри. Ребята защищали проекты в двух форматах: на научной конференции и на масштабной инженерной выставке.

Яна Лапицкая, участница форума: «Я совместила камень и костюм, сделала из этого коллекцию, передающую культурное наследие региона».

Проекты детей, несмотря на юный возраст изобретателей, уже решают взрослые задачи: от развития Арктики до экологии и программирования.

Алексей Ахлестин, участник форума: «Я занимаюсь радиоастрономией. Мне нужен радиотелескоп, а у нас его нет, поэтому я решил сделать свой радиотелескоп».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Буквально через несколько минут мы наградим юных исследователей и узнаем имена тех, кто будет представлять Мурманскую область среди малышей на федеральном уровне. Завтра узнаем имена лучший среди молодых умов, которые имеют опыт и дорабатывают свои проекты».

На церемонии награждения лучшим молодым умам вручили дипломы и памятные подарки. Но для начинающих юных учёных это не просто награды, а важный шаг к реальному воплощению их смелых идей.