В Мурманске наградили победителей и призёров юбилейного 55-го конкурса «Лыжня зовёт»

В этом году его участниками стали спортсмены от 5 до 94 лет.

Для Юрия Царькова «Лыжня зовёт» - спортивная традиция, ведь он принимает участие с первых конкурсов. В определенный момент мурманчанин делал перерыв, но с 2014 года вновь регулярно выходит на трассу. Несмотря на почтенный возраст, ведь Юрий родился в 1932 году, он продолжает вести активную жизнь. Он не только катается на лыжах, но и занимается спортивной ходьбой, проходя по квартире по 3 км.

Юрий Царьков, победитель конкурса «Лыжня зовёт» в категории «90+»: «Я исповедую движение в каком бы не было виде. Утром зарядка, наклоны, растяжка. И сегодня была суровая зарядка, чтобы прийти в хорошем настроении сюда».

В этом году Юрий Царьков получил награду в номинации среди спортсменов старше 90 лет. Отметим, что участниками традиционного конкурса «Лыжня зовёт» ежегодно становятся мурманчане разного возраста. В этом году на старты выходили северяне от 5 до 94 лет.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Пошла новая волна подъёма конкурса, он несколько претерпевает реновацию, он становится более благоустроенным для мурманчан, более комфортным, более качественные трассы прокладывают. Создаётся инфраструктура. И пошла новая волна прироста участников конкурса «Лыжня зовёт», что очень хорошо».

На торжественной церемонии наград были удостоены контролёры лыжных пунктов, ветераны конкурса и воспитанники дошкольных учреждений.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Это же здорово, что у нас столько участников от 5 лет до 94. Это здорово, что у нас сохранились такие кадры. И как классно, что всё продолжается. Друзья, хочу пожелать вам успехов. Продолжайте это делать, это здорово, это классно!».

Завершилась церемония награждения выступлением детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота.