Спектакль заполярных артистов, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, стал лауреатом всероссийского конкурсаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМент. Пилюля правосудия»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.24 19:30

В Мурманске наградили победителей конкурса «Новогодняя фантазия»

Ими стали местные предприниматели.

Яркие красочные ёлки, широкие гирлянды и много-много украшений – всё это создаёт не только праздничный вид, но и поднимает настроение, как местным жителям, так и гостям Заполярья.

Поощрить находчивых декораторов взяла на себя смелость администрация города, которая уже в 14 раз организует конкурс «Новогодняя фантазия».

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Хочу поблагодарить всех участников конкурса «Новогодняя фантазия». Он очень важный, актуальный, потому что создание предновогоднего настроения – это одна из заслуг наших участников в этой номинации».

Критерии оценки простые: законченность композиции, оригинальность, сочетание с настроением столицы Арктики и эстетическое восприятия.

Все украшали свои учреждения по-разному. Например, в одном из популярных ресторанов решили сохранить русские мотивы, но добавили красок.

Наталья Владимирова, директор ресторана: «Ресторан со своей аутентичной атмосферой гостеприимства, теплоты, добра. В следующем году ресторану 25 лет, поэтому новогодним оформлением мы поддерживаем эту атмосферу. У нас косы красные, специально ручной работы, веночки оформлены из лапок ели».

Победителем конкурса «Новогодняя фантазия» стала известная сеть магазинов. Супермаркет с самого первого конкурса принимает участие в творческом соревновании и не первый раз получает призовое место.

Марина Басалаева, управляющая сетью супермаркетов: «Как обычно: ёлки, игрушки, подарки, мишура, шары. Всё, что есть у нас в магазинах, всё, что мы предлагаем нашим любимым покупателям, мы этим и украшали».

В этом году на участие в конкурсе поступило более 20 заявок. Выбрать лучших помогали мурманчане. Второй этап отбора проходил на Платформе обратной связи, где и состоялось решающее онлайн-голосование.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в регионах Арктики: итоги 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
евгений
25.12.24 13:16
Лифтремонт - там работают рукожопые! Лифт ломается через день, не умеете - наймите специалистов! Хватит издеваться над жильцами Южная, 9; первый подъезд!!!
Комментарий к новости:Наплевать на людей!
Александр
25.12.24 11:23
Веселовский не только в курсе всего, но и сам по новой сколотил новое преступное сообщество, которое сам и возглавил, подобрав под себя соответствующих подчинённых, или подмяв их под себя. Все, что у
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМент. Пилюля правосудия»
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)00:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Банке России ждут инфляции по итогам 2024 года на уровне 9,6-9,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 64 копейки, доллара потерял 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В следующем году в Мурманской области появится новая мера поддержки «Зарплата мамы 2.0»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика