В Мурманске наградили победителей конкурса «Новогодняя фантазия»

Ими стали местные предприниматели.

Яркие красочные ёлки, широкие гирлянды и много-много украшений – всё это создаёт не только праздничный вид, но и поднимает настроение, как местным жителям, так и гостям Заполярья.

Поощрить находчивых декораторов взяла на себя смелость администрация города, которая уже в 14 раз организует конкурс «Новогодняя фантазия».

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Хочу поблагодарить всех участников конкурса «Новогодняя фантазия». Он очень важный, актуальный, потому что создание предновогоднего настроения – это одна из заслуг наших участников в этой номинации».

Критерии оценки простые: законченность композиции, оригинальность, сочетание с настроением столицы Арктики и эстетическое восприятия.

Все украшали свои учреждения по-разному. Например, в одном из популярных ресторанов решили сохранить русские мотивы, но добавили красок.

Наталья Владимирова, директор ресторана: «Ресторан со своей аутентичной атмосферой гостеприимства, теплоты, добра. В следующем году ресторану 25 лет, поэтому новогодним оформлением мы поддерживаем эту атмосферу. У нас косы красные, специально ручной работы, веночки оформлены из лапок ели».

Победителем конкурса «Новогодняя фантазия» стала известная сеть магазинов. Супермаркет с самого первого конкурса принимает участие в творческом соревновании и не первый раз получает призовое место.

Марина Басалаева, управляющая сетью супермаркетов: «Как обычно: ёлки, игрушки, подарки, мишура, шары. Всё, что есть у нас в магазинах, всё, что мы предлагаем нашим любимым покупателям, мы этим и украшали».

В этом году на участие в конкурсе поступило более 20 заявок. Выбрать лучших помогали мурманчане. Второй этап отбора проходил на Платформе обратной связи, где и состоялось решающее онлайн-голосование.