В Мурманске наградили победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года» среди малых и средних предприятий

Кто-то производит товары, кто-то услуги, а кто-то занимается организацией событий, торжеств по любому случаю. Некоторые из проектов не имеют аналогов в миру, в этом случае не стыдно выйти и на международный рынок.

Иван Суханов, генеральный директор компании: «У нас два собственных проекта, которые мы разработали. Это автофестиваль «Grand test drive» и выставка недвижимости «Дом ЭКСПО» для иностранных в интернешнл формате «Home Expo». Мы проводим эти мероприятия в России и за границей. Соответственно сами работаем в Мурманске».

Выход на международный рынок позволил этой компании номинироваться на всероссийскую премию «Экспортёр года».

Так же за неё боролись и другие представители малого и среднего бизнеса региона. В нынешних условиях огромным плюсом для предпринимателей стал выход на онлайн-площадки, что позволило найти новых клиентов и соответственно больше заработать.

Анастасия Тютина, руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области: «Все мы смогли адаптироваться и перейти в онлайн-торговлю. В прошлом году подобного не было. Это было ново для нас. И таким образом экспортёры, которые занимаются экспортом сувенирной продукции или пищевой продукции, они смогли выйти на экспорт за счёт торговых площадок».

Но не только выход на онлайн-площадки помогает региональным компаниям добиться успехов на мировом рынке. На экспорте благоприятно сказывается и географическое положение Мурманской области.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Мурманская область – приграничный регион, поэтому нам тут и карты в руки. Эти направления обязательно надо развивать. Вы знаете, что мы в принципе входим в топ-15 в России по экспорту, но это, конечно, с учётом наших глобальных компаний, которые присутствуют в регионе. Но надо сказать, что малый бизнес у нас тоже очень хорошо подтянулся, порядка 10% уже приходится на вклад малого и среднего бизнеса».

Таких результатов предприниматели добились во многом благодаря Центру поддержки экспорта Мурманской области, который помогает предприятиям региона выйти на иностранные рынки.