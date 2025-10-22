В Мурманске наградили победителей регионального конкурса чтецов

Конкурс чтецов «Строки Севера» объединил более 200 участников из 13 муниципалитетов. Представить на конкурс можно было как классические произведения, так и стихи собственного сочинения, главное условие, чтобы они были посвящены городу-герою Мурманску.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Наш город становится всё лучше с каждым годом, с каждым днём».

В финал вышли 17 юных северян из семи городов и округов. Компетентное жюри, в которое вошли педагоги и деятели культуры, оценивало выступления по чётким критериям: знание текста, дикция, эмоциональность, артистизм и соответствие произведения возрасту участника.

Светлана Лебедева, актриса Мурманского областного драматического театра, член жюри: «Здесь подключается детское восприятие».

Поэтому все финалисты стали победителями. Ребятам вручили награды в специальных номинациях. Кто-то покорил зал беззаветной любовью к Родине, а кто-то самым трогательным прочтением. Например, участник из Оленегорска Роман Малыхин со стихотворением «Здравствуй, Мурманск».

Конкурс чтецов не только выявил новые таланты, но и стал творческим подарком для всего города-героя в преддверии его праздника.