В Мурманске наградили победителей всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»

27 школьников и студентов Заполярья завоевали призовые места. Некоторые специально для конкурса снимали программы на телеканале «Арктик-ТВ».

Лауреатами и победителями конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» стали 27 школьников и студентов из Мурманской области. Семь из них представили наш регион на всероссийском этапе и завоевали призовые места.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Мы отсматривали видеоинтервью, сказать, что это дети делали, было невозможно. Даже язык не поворачивается, мыслей таких нет. Потому что очень профессионально, качественно».

Константин Котловский, председатель Мурманского регионального отделения «Опора России»: «То что они делают, сохраняют наш культурный код. История российского предпринимательства то, что мы должны сейчас воплотить в жизнь. Нас долго учили, как вести бизнес, как торговать, вести маркетинг, но оказывается у нас огромная своя история».

Вспомнить и популяризовать российские традиции торговли, бизнеса и меценатства в современности – такова цель масштабного конкурса.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Он не только имеет культурный код нашей страны, где дети через свои работы познают и рассказывают друг другу о наследии предпринимательства, о меценатстве, о культуре благотворительности и волонтёрства, которая была долгие годы ещё до революции. Но и для нас, как организации, основная цель которой популяризация добровольческой деятельности, которая идёт рядом с благотворительностью, очень ценно, когда о предпринимателях рассказывают».

Всего на конкурс подали более 1500 заявок из 68 регионов России. Это работы в форматах эссе, научных исследований, видеороликов, подкастов и фотографий. Наша область по итогу его проведения вошла в топ-10 самых активных регионов. В проекте принимали участие и ученики «Академии телевидения». Они при поддержке телеканала «Арктик-ТВ» снимали выпуски программы «Проще говоря» с бизнесменами и меценатами Мурманска. Для них опыт в столь масштабном конкурсе первый и очень волнительный. А результат – третьи места.

Ульяна Зайцева, ученик «Академии телевидения», победитель всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»: «Я брала интервью у предпринимателя Константина Сергеевича Котловского. У нас завязался очень интересный диалог. Конечно, сначала потрясывались ручки. Сначала я не осознавала, насколько конкурс серьёзный и грандиозный, но потом поняла, что достойна, быть в числе победителей. Заняла третье место во всероссийском конкурсе в Москве».

Александр Хохров, ученик «Академии телевидения», победитель всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»: «Я брал интервью у социального предпринимателя и руководителя проекта «Большая перемена» Светланы Принцевой. Интервью оказалось очень интересное, гость оказался очень интересным и общительным. Занял я третье место среди всей России, такого я не ожидал».

Победители получили дипломы и призы от организаторов и партнёров конкурса, а также возможность опубликовать свои исследования в научных изданиях.