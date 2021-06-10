В Мурманске «налегают» на дороги

Короткое лето в Мурманске – пора больших ремонтов. Например, по проспекту Кирова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась серьёзные работы по замене асфальтобетонного покрытия.

Сейчас рабочие удаляют старое дорожное полотно на проезжей и тротуарной зонах и заменяют бордюры. Это не капитальный ремонт. А значит, замена ливневой канализации и освещения не входит в план проекта. Работы ведутся в сложных условиях, так как эта местность оживленная.

Александр Спиридонов, подрядчик: «В дневное время мы пока будем работать, а на укладку асфальтобетонной смеси, скорее всего, будем согласовывать режим работы в ночное время. Чтобы жители потерпели немного на этом участке. Потому что в дневное время очень тяжело. Транспорт и большегрузные машины разобьют новый асфальт, он не успеет встать. И в связи с этим будем переходить в ночную смену».

Ремонт участка городской дороги от улицы Марата до переулка Хибинского начался на месяц раньше. По словам подрядчика, всё для того, чтобы завершить их не просто в срок – до 31 августа, а даже раньше.

Также сейчас решается вопрос по поводу возможности ремонта участка тротуара вдоль дороги, который обнесён забором из-за аварийного дома. Согласно плану проекта, он должен быть отремонтирован. А значит, на какой-то период ограждение придётся сдвинуть или убрать.