В Мурманске наркополицейскими пресечена попытка сбыта наркотических средств в крупном размере

За грубое нарушение закона северянину грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В ходе расследования сотрудники полиции из отдела по контролю за оборотом наркотиков при содействии коллег из областного УМВД задержали подозреваемого, у которого в ходе личного досмотра и по месту жительства обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество оказалось психотропным наркотическим средством - амфетамином, общей массой около 7 миллиграммов, что является крупным размером.

«Установлено, что северянин планировал в последующем наладить сбыт запрещённых к обороту веществ путём создания «тайников-закладок» на территории областного центра, - комментирует Ольга Трофимова, оперуполномоченный УНК УМВД РФ по Мурманской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 ст.228 прим. 1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет».