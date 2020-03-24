В Мурманске нашли 69-ю параллель

Мурманские общественники провели эксперимент с GPS-позиционированием возле памятника «Ждущая» и выяснили, что именно там проходит 69-я параллель.

Теперь, когда найдены точные координаты, активные жители города намерены инициировать установку символического знака, прохождения этой границы в городе. Такая инсталляция в будущем сможет занять достойное место среди географических достопримечательностей областного центра. Арт-объект привлечёт и туристов, которые смогут сами при помощи функции GPS, которая есть в каждом смартфоне, определить позицию.

Кирилл Бобров, председатель Мурманского областного отделения ВООПИиК: «Сейчас начинается конкурс губернаторских проектов, поэтому с этой идеей хочется туда обратиться, попасть и, возможно, получиться реализовать эту идею».