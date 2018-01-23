В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов

Закон не писан! Так можно назвать ситуацию с автомобилистами, которые паркуются на местах для инвалидов. Рейд сотрудников ГИБДД около торгового центра «Лента наделал много шума и заставил спешно ретироваться нарушителей.

Днём, в разгар рабочей недели, автомобилей возле торгового центра «Лента» немного, а парковочных мест достаточно. Но, видимо, соблазн занять удобное место для транспорта инвалидов, которое находится ближе к входу магазина, слишком велик. Водителей не пугают ни штраф, ни вероятность транспортировки машины эвакуатором.