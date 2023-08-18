В Мурманске неизвестные осквернили памятник воинам-афганцам, расположенный на Аллее памяти у театра Северного флота

Впрочем, надписи очень быстро с мемориала удалили.

Вот как ЧП прокомментировали в полиции: «В дежурную часть областного центра поступило сообщение от граждан о том, что неизвестными на мемориал воинам-афганцам нанесена краска. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские изучают видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника».

Судя по записям видеокамер, размещённых в сквере, искать правоохранителям придётся женщину.