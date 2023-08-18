День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.23 19:30
В Мурманске неизвестные осквернили памятник воинам-афганцам, расположенный на Аллее памяти у театра Северного флота
Впрочем, надписи очень быстро с мемориала удалили.
Вот как ЧП прокомментировали в полиции: «В дежурную часть областного центра поступило сообщение от граждан о том, что неизвестными на мемориал воинам-афганцам нанесена краска. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские изучают видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника».
Судя по записям видеокамер, размещённых в сквере, искать правоохранителям придётся женщину.
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