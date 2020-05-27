В Мурманске нетипичный для нашего города паводок

Вода, вышедшая из рек и озер, подтапливает дороги и коммерческие объекты. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала, как люди справляются со стихией, как долго продлится половодье.

Вереницы автомобилей неспешно проезжают по «Ленинградке», преодолевая водное препятствие - дорожное полотно здесь прошедшей ночью затопило. На место разгулявшейся стихии стянулись сотрудники Госавтоинспекции, которые частично перекрыли движение, чтобы работники дорожных служб смогли устранить аварийную ситуацию.

Непростая ночь выдалась у сотрудников одного из коммерческих предприятий на Домостроительной улице, где произошло разлитие реки Роста. 200 тонн песка потребовалось привезти на территорию складских помещений, чтобы соорудить импровизированную дамбу и хоть немного остановить наводнение.

Евгений Высоцкий, главный инженер коммерческой организации: «Повышение уровня воды на цокольном этаже продолжается, хотя мы стараемся заложить территорию мешками с песком, но вода прибывает. Очень тепло, солнце, снег ин6тенсивно тает, бороться со стихией очень сложно».

Такой паводок - редкое для Мурманска явление. Прошедшая зима выдалась снежной, а резкое повышение температуры спровоцировало обильное таяние снега. В Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что такое случается в регионе раз в семьдесят лет – у 2020 года есть все шансы войти в гидрометеорологическую историю.

Специалисты «Мурманскводоканала» также пристально следят за развитием ситуации. Сейчас все водопропускные сооружения исправны, прочищены и работают на полную мощность.

Антон Гудзенко, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Водоотводные трубы в гребне плотины на данный момент не работают, значит, уровень ещё не достиг пика. Пока плотина работает в штатном режиме».

По прогнозам синоптиков, пик половодья ещё не пройден, поэтому администрацией города Мурманска было принято решение создать оперативный штаб, который будет в круглосуточном режиме мониторить ситуацию с паводковыми водами.