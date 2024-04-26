В Мурманске обезвредили фугасную бомбу времён Великой Отечественной войны

Пролежавшая в земле более семи десятилетий опасная находка со всеми мерами предосторожности была перевезена на полигон для уничтожения.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, её нашли во время земляных работ на территории Мурманского морского торгового порта.

Для того чтобы обезвредить опасную находку в Мурманск приехали специалисты из Невского спасательного центра МЧС России, который находится в Колпино. Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к авиабомбе, обвязать её специальными тросами и при помощи крана погрузить в прицеп автомобиля.

Пролежавшая в земле более семи десятилетий опасная находка со всеми мерами предосторожности была перевезена на полигон для уничтожения.

Напомним, немецкую авиационную бомбу SC-1000 нашли ещё утром 23 апреля. Она содержала в себе 620 кг взрывчатки и для того, чтобы вывезти опасную находку, были эвакуированы сотрудники порта из ближайших к месту находки зданий.