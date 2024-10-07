В Мурманске обновили сквер на проспекте Героев-североморцев

С 2019 года во всех округах города-героя в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» появилось 14 благоустроенных общественных пространств. Среди них и сквер на проспекте Героев-североморцев, 33-33а, который не обновлялся уже более полувека.

- Минуло почти 60 лет и старый сквер потребовал реконструкции и обновления. Участок для благоустройства выбрали сами мурманчане. В 2018 году за эту территорию проголосовали почти 35 тысяч человек. В день рождения Мурманска мы вместе с вами открываем обновлённый сквер на проспекте Героев-североморцев.

Ещё одно уютное и благоустроенное место для прогулок появилось в Ленинском районе в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер, знакомый и ранее многим горожанам, приобрёл новый вид.

- Просто красиво, потому что здесь вообще ничего не было. Думаю, здесь люди будут много гулять.

- Хорошая и красивая площадка. Очень хорошо, что их побольше стало. Здесь же запустение было, а сейчас красиво и хорошо.

Новые пешеходные дорожки, современная система освещения, озеленение территории, детское и спортивное оборудование. При входе в парк появилась арка «Аллея дружбы народов», а ещё здесь теперь есть «Скамья примирения».

- Нам понравился новый сквер, мы уже обошли вокруг «Дружбы народов». Очень хорошо, что близко мы живём, нам есть, где погулять на новой площадке.

Мурманчан на празднике, устроенном в честь открытия сквера, поздравили самодеятельные коллективы Дома культуры Ленинского округа.