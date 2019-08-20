В Мурманске обновляют «Аллею поколений»

За последние годы в областном центре построены 136 детских и спортивных площадок. Одна из первых - «Аллея поколений» на улице Хлобыстова. Но за шесть лет покрытие и игровой комплекс устарели, поэтому городские власти приняли решение обновить площадку.

Сквер «Аллея поколений» на улице Хлобыстова стал одним из первых благоустроенных современных детских площадок в Мурманске. Сегодня, когда сюда приходят жители всего микрорайона, депутат Сергей Коробков вспоминает, как все начиналось: «Шесть лет назад, можно сказать, этот сквер был дикий, - рассказывает Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мы с руководителем парков и скверов стояли и думали, а будут ли горожане приходить сюда? А сегодня я могу точно сказать, что сквер в этом районе не пустует»

За шесть лет площадка устарела, поэтому городские власти приняли решение обновить спортивно-игровой комплекс. Конструкции старые уже демонтировали, сейчас специалисты готовят площадку к монтажу тартанового покрытия.

«Здесь будет проведена замена покрытия на более современное и безопасное, - пояснил Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Проведут замену конструкций на детской площадке».

Заполярная молодёжь выступила с предложением провести прямое голосование по вопросу, какие объекты городу важнее. Администрация Мурманска такую инициативу поддержала. Теперь жители сами будут решать, какой должна быть зона отдыха в их микрорайоне: будут ли это скамейки и клумбы, или детская площадка, или скейт-парк и тренажеры для воркаута.

«Уже сейчас наступил такой момент, когда жители областного центра могут обсудить между собой не какие-то глобального масштаба проекты, а предложения по каким-то маленьким и тихим уголкам в микрорайонах, - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – А таких объектов будет 26 в нашем городе».

На голосование также будут вынесены два крупных объекта - бывший кинотеатр «Родина» и проект сквера на площади Пять Углов. Каждый сможет выразить свои предпочтения и высказаться, что городу нужнее. Сделать это мурманчанам предлагают в единый день голосования - 8 сентября на 74 участках.