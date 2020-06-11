В Мурманске обновляют Аллею Полярной дивизии

Мурманске обновят Аллею Полярной дивизии. В сквере установят долгожданный памятник в честь героев войны.

Часть монумента воинам Полярной дивизии, то есть обычным людям, которые добровольно решили оставить гражданские дела и ушли на войну в Заполярье, уже лежит на одноименной аллее в Ленинском районе Мурманска. Каменная основа бережно прикрыта плёнкой, но рассмотреть её из-за высокого строительного забора всё равно невозможно. Любопытным горожанам придётся ждать завершения работ и официального открытия мемориала.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Памятника Полярной дивизии у нас в городе не было. И, конечно, этот вопрос мы очень серьёзно переживали. В 1991 году в этом сквере был заложен камень, как основание будущего памятника».

Деревья в сквере сохранят. Между ними проложат пешеходные дорожки. Вдоль них поставят скамейки, на которых жители Мурманска смогут отдохнуть. Учли также и пожелания горожан - здесь установят детскую площадку.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мурманчане хотят, чтобы здесь появилась детская площадка, поэтому мы нашли в лесочке место. К этой территории мы подведём пешеходные связи и планируем поставить новую детскую спортивную площадку».

Что же касается памятника, то бронзовую скульптуру уже привезли в Мурманск из Смоленска. Автор монумента Александр Арсеньев, при создании образа воинов, опирался на аутентичные образцы одежды и вооружения, консультировался с краеведами и даже участниками клубов исторической реконструкции. Аллею планируют открыть осенью. Помимо неё, в этом году благоустроят территорию озера Ледового и зелёную зону вдоль улицы Капитана Копытова.