В Мурманске обокрали автомобили, припаркованные на стоянке автосервиса

В Мурманске ночью обокрали стоянку одного из автосервисов. Из машин клиентов похитили аккумуляторы и магнитолы.

На записи с камер наблюдения видно, что по стоянке неспешно прогуливается злоумышленник в компании неизвестной женщины. Они выбирают автомобили, в которых есть чем поживиться, затем разбивают стекла и вытаскивают имущество. Полицейским удалось установить личность похитителя. Мужчина уже признался в содеянном, и пояснил, что похищенное планировал продать. За кражу ему может грозить до 5 лет лишения свободы.