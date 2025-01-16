В Мурманске обработка дорог и тротуаров противогололёдными материалами ведётся в усиленном режиме

Об этом сообщил отметил глава города областного центра.

В первую очередь посыпка осуществляется на дорогах общего пользования, проездах к социальным объектам. В ночную смену в этой работе было задействовано 14 единиц комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей.

В дневную смену работа продолжается в том же объёме, кроме того, выполняется ручная уборка лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

С учётом погодных условий особое внимание уделено расчистке тротуаров.

За содержание дворов отвечают управляющие организации, заявку на уборку от снега и противогололедную обработку придомовых территорий горожане могут подать напрямую в свою компанию или обратившись на единую региональную линию по номеру 0051.