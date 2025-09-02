В Мурманске общественный транспорт перешёл на осенний график работы

Посмотреть обновлённый график можно на сайте АО «Электротранспорт».

Обычно автобусы и троллейбусы в это время года начинают ходить чаще, ведь осень - это время года, когда оживают образовательные учреждения, начинают работу кружки и секции, на которые дети ездят как самостоятельно, так и в сопровождении родителей.

