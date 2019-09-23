В Мурманске обсудили готовность дорог к зиме

В областном правительстве обсудили меры необходимые для повышения уровня безопасности на дорогах, чтобы первые заморозки и снегопад не привели к многочисленным дорожно - транспортным происшествиям, также эксперты вынесли свои предложения по содержанию пешеходных переходов.

В центре внимания на заседание профильной областной комиссии - безопасность дорожного движения. Эксперты считают, пешеходные переходы в некоторых местах, в том числе вблизи образовательных учреждений, не дотягивают до положенного нормативного состояния. Они требуют дополнительного обустройства.

Алексей Тарунин, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «36 процентов дорожных переходов не соответствуют стандартам, где-то отсутствуют дублирующие знаки, где-то нет ограждения, светофора, поэтому есть что обсудить, о чем поговорить, есть вопросы, которые нужно решить».

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на заседании комиссии поручил изыскать необходимые средства и устранить все недочеты, связанные с благоустройством переходов, в кратчайшие сроки.

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области: «Есть, когда ресурсов не хватает, ну давайте честно на это посмотрим и сформулируем потребности, но я не думаю, что в Мурманске у нас нет возможности, чтобы на пешеходный переход разметку нанести, поэтому чтобы у нас не было формального проведения комиссии, поставим себе задачу исправить это в ближайший месяц».

Участники встречи также обсудили подготовку дорожной сети к зимнему периоду, а также взаимодействие различных подразделений и предприятий, чтобы движение транспорта даже во время неблагоприятных погодных условий было безопасным и бесперебойным.