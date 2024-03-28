В Мурманске обсудили изменения в правилах на получение водительских удостоверений

Чтобы узнать, кого коснутся обновления, на круглый стол в областное ГИБДД пришли представители местных автошкол.

С 1 апреля изменятся правила получения водительского удостоверения. При сдаче экзамена будет увеличено количество штрафных баллов с 4 до 7. Помимо этого будет увеличен срок сдачи экзамена после трёх провальных попыток. Четвертую пересдачу могут назначить в период от 6 до 9 месяцев.

Кроме того, запрет на сдачу экзаменов коснётся людей, не явившихся в военкомат по повестке, не выполнивших условия возврата прав после окончания срока их лишения, лишенных права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля, пойманных за вождение в нетрезвом виде или отказавшихся проходить медицинское освидетельствование.

Кроме того, в обновленное законодательство также входит и получение водительских прав иностранными гражданами.

Александр Каневский, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Введены ограничения по ряду направлений. Ограничения связаны с управлением транспортным средством на основании иностранных водительских удостоверений. Значит, здесь определены категории граждан, которым в течение года необходимо провести обмен иностранных, национальных водительских удостоверений на российские водительские удостоверения».