В Мурманске обсудили проблемы переработки отходов

В столице Заполярья прошло совещание с предприятиями-переработчиками отходов Мурманской области. Спикеры обсудили самые актуальные проблемы региона в вопросах сбора и переработки мусора.

По словам представителей Общероссийского народного фронта, в Мурманской области крайне мало компаний занимающихся переработкой отходов. Такая деятельность в предпринимательской среде считается нерентабельной. Впрочем, как говорят эксперты, ситуация постепенно меняется. Чего не скажешь о культуре населения в этом вопросе. Визит в Мурманск известного блогера Ильи Варламова, который назвал некоторые городские дворы «мусорным гетто», не преувеличение, а буквально констатация фактов.

- Если нельзя плевать мимо урны, все это понимают, тогда и чисто становится, - уверен Александр Глазов, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами». - Если этого не понимает кто-то, их этому следует научить. То, что сегодня происходит, с моей точки зрения, это первый шаг для того, чтобы, скажем так, начать работать с культурой обращения с отходами.

Тема, поднятая участников встречи, которая проходила в стенах регионального отделения ОНФ, гораздо шире банального захламления территорий и касались в основном нового принципа обращения с отходами и предприятий, которые занимают эту рыночную нишу. Но активисты «прошлись» и по «субботникам», которые, в отличие от современных урбанистов, считают, что такие экологические акции пока ещё не изжили себя.

- Люди не так мусорят, как раньше. Мы проводим не первый год субботники, убираем территории, куда люди вообще не ходят, но туда почему-то вывозится мусор, - отмечает Андрей Антонов, региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»/«Карта свалок». - Мы видим, что люди к нам присоединяются. С каждым годом мы всё больше и больше проводим субботников, у нас действительно регион становится чище.

Соглашаться с таким мнением или нет, вопрос. Но представители ОНФ чаще занимаются ликвидацией крупных несанкционированных загородных свалок, которые наносят на специальную интерактивную карту. Программа уже успела себя зарекомендовать, каждый такой очаг загрязнения активисты стараются ликвидировать за месяц.