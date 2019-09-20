В Мурманске обсудили профилактику наркопотребления и распространения запрещенных веществ

За круглым столом собрались представители правоохранительных органов, министерств образования, здравоохранения и сотрудники организаций, помогающих в работе с наркозависимыми людьми.

В Мурманской области ведется активная работа по борьбе с распространением наркотиков. По поручению главы региона Андрея Чибиса существующая антинаркотическая политика должна быть переформатирована с учетом новых тенденций и вовлечения молодежи в наркопреступность.

Сергей Орлов, заместитель начальника управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области: «Я думаю, что сейчас путем живого обсуждения некоторые проблемные вопросы постараемся обсудить. И я думаю, что наработки у каждого ведомства уже есть и если им на сегодняшний момент удаться реализовать, я думаю, что это будет хорошим заделом для дальнейшей работы».

Наркологическая ситуация в нашем регионе меняется. На смену одним наркотикам, приходят другие - новые - синтетические. Потребителями этим веществ, все чаще становятся молодые люди.

Олег Шмидт, заместитель главного врача по детской наркологии и клинико-экспертной работе Мурманского областного наркологического диспансера: «Существует приказ 581 министерства здравоохранения РФ, И на основании этого приказа, мы проводим в школах, колледжах, вузах Мурманска и Мурманской области осмотры учащихся и тестируем их на наркотические вещества».

За 6 месяцев этого года проведено 1790 таких исследований. По ним выявлены несколько случаев потребления наркотиков среди молодежи. Лечение подростков проводится анонимно для учебных заведений, но с подключением родителей.