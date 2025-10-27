В Мурманске обсуждали вопросы будущего арктических музеев

В столицу Заполярья прибыли ведущие эксперты и члены Российской Ассоциации этнографических музеев Союза музеев Российской Федерации.

Площадкой для выездной экспертной сессии стал Мурманский областной краеведческий музей.

После кардинального преображения он по праву стал эталоном того, как должен выглядеть современный культурно-исторический объект.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Это экспертная выездная сессия, которая подразумевает диалог коллег, которые сюда приехали».

Экскурсию для коллег из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Коми, Орла, Кижей, Новосибирска и Дудинки провела директор музея. Гостей погрузили в историю создания экспозиций, рассказали нюансы и сложности установки и эксплуатации каждого элемента. Все эти детали не видны обычному посетителю, но очень интересны профессиональному сообществу.

Эмилия Стамбровская, директор Таймырского краеведческого музея: «Я очень хотела посмотреть музей после реконструкции … Это всё будет нам очень полезно».

К слову, с Таймырским краеведческим музеем теперь заключено официальное соглашение о сотрудничестве. В дальнейшем это поможет обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты.

Мурманский областной краеведческий музей имеет 14 экспозиционных залов. Каждый хорош по-своему и рассказывает об истории Заполярья.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Мы понимаем, что музеи играют важную роль … При этом мы понимаем, что нужно сформировать общую арктическую историю».

Современные музейные работники – это не просто хранители старины, они ставят перед собой амбициозные задачи. Помочь в осуществлении задуманного, а также уловить чаяния посетителей помогают такие встречи профессионального сообщества.