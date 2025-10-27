В Мурманске обсуждали вопросы будущего арктических музеев
Площадкой для выездной экспертной сессии стал Мурманский областной краеведческий музей.
После кардинального преображения он по праву стал эталоном того, как должен выглядеть современный культурно-исторический объект.
Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Это экспертная выездная сессия, которая подразумевает диалог коллег, которые сюда приехали».
Экскурсию для коллег из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Коми, Орла, Кижей, Новосибирска и Дудинки провела директор музея. Гостей погрузили в историю создания экспозиций, рассказали нюансы и сложности установки и эксплуатации каждого элемента. Все эти детали не видны обычному посетителю, но очень интересны профессиональному сообществу.
Эмилия Стамбровская, директор Таймырского краеведческого музея: «Я очень хотела посмотреть музей после реконструкции … Это всё будет нам очень полезно».
К слову, с Таймырским краеведческим музеем теперь заключено официальное соглашение о сотрудничестве. В дальнейшем это поможет обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты.
Мурманский областной краеведческий музей имеет 14 экспозиционных залов. Каждый хорош по-своему и рассказывает об истории Заполярья.
Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Мы понимаем, что музеи играют важную роль … При этом мы понимаем, что нужно сформировать общую арктическую историю».
Современные музейные работники – это не просто хранители старины, они ставят перед собой амбициозные задачи. Помочь в осуществлении задуманного, а также уловить чаяния посетителей помогают такие встречи профессионального сообщества.