В Мурманске объявили лучших педагогов, победителей конкурсов профессионального мастерства

Учителя сражались в пяти номинациях.

В столице Заполярья чествовали педагогов, которые стали победителями в конкурсах профессионального мастерства «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля молодых учителей «Педагогические надежды».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманск: «Участие в конкурсе профессионального мастерства — это всегда очень большое испытание для конкурсанта, потому что нужно показать нечто особенное, не то что каждодневно в работе выверено и является фундаментом твоих знаний, умений твоего мастерства, а что-то такое, что тебя существенно отличит от твоих товарищей, от твоих членов коллектива. Надо удивить».

Опытное жюри смогли впечатлить 12 педагогов. Так, одной из лучших на фестивале учителей — молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические надежды — 2024» стала Софья Георгиева. Девушка – учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея, который и представляла на конкурсе.

Софья Георгиева, учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея: «В этом конкурсе я подчерпнула много для себя, в частности, познакомилась с другими моими молодыми коллегами, провела урок в незнакомом классе, побывала в такой стрессовой обстановке, что закаляет характер».

В конкурсах «Воспитать человека» - первое заняла учитель математики гимназии №7 Юлия Пономаренко, «Педагогическом дебюте» - Алина Костюкович, из детского сада № 2. На «Воспитателе года — 2024» чествовали Анастасию Малайкину. А «Сердце отдаю детям» завоевала педагог дополнительного образования Дома детского творчества им. Александра Торцева Ольга Задиракина.