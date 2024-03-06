Цветам в Мурманске на 8 Марта – быть!Татуировка, серенада, увольнение — на что готовы мужчины ради женщин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.24 19:30

В Мурманске объявили лучших педагогов, победителей конкурсов профессионального мастерства

Учителя сражались в пяти номинациях.

В столице Заполярья чествовали педагогов, которые стали победителями в конкурсах профессионального мастерства «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля молодых учителей «Педагогические надежды».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманск: «Участие в конкурсе профессионального мастерства — это всегда очень большое испытание для конкурсанта, потому что нужно показать нечто особенное, не то что каждодневно в работе выверено и является фундаментом твоих знаний, умений твоего мастерства, а что-то такое, что тебя существенно отличит от твоих товарищей, от твоих членов коллектива. Надо удивить».

Опытное жюри смогли впечатлить 12 педагогов. Так, одной из лучших на фестивале учителей — молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические надежды — 2024» стала Софья Георгиева. Девушка – учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея, который и представляла на конкурсе.

Софья Георгиева, учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея: «В этом конкурсе я подчерпнула много для себя, в частности, познакомилась с другими моими молодыми коллегами, провела урок в незнакомом классе, побывала в такой стрессовой обстановке, что закаляет характер».

В конкурсах «Воспитать человека» - первое заняла учитель математики гимназии №7 Юлия Пономаренко, «Педагогическом дебюте» - Алина Костюкович, из детского сада № 2. На «Воспитателе года — 2024» чествовали Анастасию Малайкину. А «Сердце отдаю детям» завоевала педагог дополнительного образования Дома детского творчества им. Александра Торцева Ольга Задиракина.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр рассказал, как можно изменить кадастровую стоимость недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Для семейного бюджета у большей части россиян главная опасность — проблемы со здоровьем-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 82 копейки, евро теряет 73 копейки-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика