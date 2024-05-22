В Мурманске объявили победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников системы СПО «Мастер года»

В Центре опережающей профессиональной подготовки состоялось награждение участников конкурса профессионального мастерства педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».

Испытание включало два этапа: визитную карточку и демонстрацию учебного занятия. В этом году победу одержала Татьяна Комарова.

Татьяна Комарова, преподаватель программирования в компьютерных системах Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Видела, что соперники все были достойные, очень много было достаточно опытных преподавателей-участников конкурса, поэтому я довольна, что у меня такой результат».

Татьяна Комарова – педагог с 27-летним стажем, а в 2012 году она стала учителем года. По словам Татьяны, такие конкурсы объединяют учителей в поиске новых методик и форм преподавания. В этом году участников и победителей испытания награждала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Участники конкурса имеют возможность на площадках обменяться опытом, применить лучшие практики. Для чего это нужно? Для того, чтобы как раз наших ребят готовить как специалистов, востребованных для экономики нашей Мурманской области, и не только экономики, но и для социальной сферы».

Главная роль педагога – готовить новое поколение специалистов, поэтому даже в радостный момент победы Татьяна думает о студентах, а не о своих достижениях. Хотя впереди у женщины ответственная роль – представлять Мурманскую область на Всероссийском этапе конкурса «Мастер года» в Тюмени.

Татьяна Комарова, преподаватель программирования в компьютерных системах Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Мы едем на отборочные соревнования чемпионата «Профессионала», у нас первостепенная сейчас эта цель, а потом уже будем думать про Тюмень».

Конкурс «Мастер года» организуют в Мурманске в третий раз, в этом году участие в нём приняли 28 педагогов из 16 профессиональных образовательных организаций области.