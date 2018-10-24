В Мурманске объявлен приём заявок на конкурс «Студент года»

Поучаствовать приглашают студентов всех профессиональных заведений: как высших, так и средних. О том, что ждёт желающих принять участие расскажет Ирина Ремизова.

Конкурс среди студентов существует с 2001 года. И если раньше победителей награждали памятными призами, то с 2009 года главной наградой стала стипендия главы муниципального образования, которая значительно превышает, например, ту, что дают за обычные успехи в учебе. За всю историю проекта стипендиатами стали 26 человек.

Организаторы конкурса заготовили 11 испытаний, прохождение которых займут у студентов 7 месяцев. Так же ребятам ни в коем случае нельзя будет забывать про успеваемость и общественную жизнь. По задумке жюри до финала дойдёт самый трудолюбивый, спортивный и смышленый ученик. ДЛЯ упрощения выбора победителей судьи будут использовать балловую систему оценки.

Многие уже начинают подготовку к конкурсу: расспрашивают старших и более опытных участников, продумывают различные варианты выступлений. Несмотря на то, что Максим Брилин учится только на первом курсе, парень уверен в себе, не боится принять участие и, как и подобает будущему юристу, нацелен только не победу. Студент обещает сделать всё возможное для того, чтобы стать лучшим.