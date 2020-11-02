В Мурманске оценили подготовку спортивного комплекса «Авангард»

Администрация города проверила работу спортивного комплекса «Авангард» в условиях распространения короновирусной инфекции. Совсем недавно он был передан муниципалитету. О том, какая была проведена работа для усовершенствования объекта и как учреждение справляется в период пандемии подробнее в нашем сюжете.

Сгибание ног в тренажёре, которое не стесняясь камер выполняет глава администрации Евгений Никора любил и легенда бодибилдинга 80-х Том Платц, известный благодаря своим огромным раскаченным квадрицепсам. Но Евгений Викторович вряд ли преследует цель догнать культуриста в объемах мышц, сегодня он в составе группы проверяющих, оценивает подготовку спортивного центра «Авангард» к работе в период пандемии.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска:

- «Авангард» открылся, он работает в новых условиях – это очень непростые условия для любого спортивного учреждения, но все равно нам необходимо дать людям возможность заниматься спортом, предоставлять эту важную услугу.

В «Авангарде» к вопросу работы в сложных эпидемических условиях подошли более чем ответственно. Тренажёрный зал здесь загружен на 75 процентов от максимума посетителей, а бассейн на 50, каждый день в помещениях проводят дезинфекцию, -обрабатывают антисептическим раствором, не только снаряды и инвентарь, но и ручки дверей. А каждые два часа помещения проветривают.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск:

- Понятно, что жизнь у нас не останавливается, понятно, что людям хочется заниматься спортом, физкультурой, мы входим сейчас в очень непростой период полярной ночи, и, конечно, все такие учреждения должны быть готовы к приему безопасному наших горожан.

За несколько месяцев, пока «Авангард» был закрыт, успели сделать косметический ремонт. И, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, залы спортивного комплекса не пустуют.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы:

- Это одно из немногих учреждений города, которое, в моем понимании, исключительно хорошо подготовилось ко второй волне пандемии новой короновирусной инфекции COVID-19. Абсолютно четко персонал понимает, что он делает, абсолютно четко администрация понимает, как это должно происходить и, самое главное, мы сейчас прошли, посмотрели, люди, которые сюда ходят, тоже понимают, как они должны защищать себя от этой инфекции.

Персонал учреждения проходит ежедневный контроль, если есть малейшее недомогание или температура работника отправляют домой. Напомним, спортивный комплекс «Авангард» с теплым бассейном был передан от военных муниципальным властям в 12 году, с тех пор учреждение глобально преобразилось.