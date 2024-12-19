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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.24 19:30

В Мурманске одарённых школьников начинают готовить к Всероссийской олимпиаде

Ребята со всей области приехали региональную столицу, чтобы поучаствовать в вебинарах от кандидата исторических наук из МГУ.

Школьники со всех городов Кольского полуострова начали подготовку к региональному этапу Всероссийской олимпиады по истории. Для проведения интенсивов в Мурманск из Москвы приехали члены Центральной предметно-методической комиссии. Одной из них стала и Анна Талызина. Доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова проводит вебинары, где ребята могут задавать вопросы и консультироваться.  

Анна Талызина, доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: «Лекции, с точки зрения подготовки к олимпиадам, с моей точки зрения, - это занятия с очень низким коэффициентом полезного действия. У нас, в основном, практика, мастер-классы. Мы будем разбирать задания, прорешивать задания. Ребята будут писать пробные работы, потом мы будем их разбирать и оценивать».

Условия при подготовке максимально приближены к тем, которые будут во время испытания для того, чтобы на олимпиаде ребята смогли не просто давать ответы, но ещё и находить их даже на те вопросы, на которые они затрудняются ответить.

Андрей Зайцев, ученик 10 класса Кадетской школы города Мурманска: «Я узнал много нового, например, про многих российских учёных, которые занимаются наукой: различные физики, математики и химики».

Михаил Плотников, ученик 10 класса Мурманского академического лицея: «Полезное узнал, например, как решать задания, как ориентироваться в фотографиях и в городах».

Александр Хоменко, ученик 11 класса Мурманской гимназии №3: «Лекции достаточно интересные, во многом полезные за счёт того, что обращают внимание на те аспекты истории, которые являются в определенной степени нудными и неинтересными. И при собственном изучении ты их стараешься избегать и не затрагивать: это наука, культура, архитектура, учёные, конкретные личности. При общем изучении истории в общем плане ты редко это затрагиваешь, потому что это не так захватывающе интересно, как, например, войны и реформы тех или иных правителей».

Подготовка будет идти в течение недели. А после прохождения вебинаров ребята смогут продолжить заниматься со своими педагогами. А затем показать всё, на что они способны на региональном этапе Всероссийской олимпиады для школьников, который начнётся 11 января.

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