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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.24 19:30

В Мурманске, Оленегорске и Никеле работает последняя в 2024 году «Норвежская выставка»

В Мурманске, Оленегорске и Никеле последние дни работает «Норвежская выставка» верхней одежды, на которой можно выгодно приобрести подарок себе и близким.

Учитывая нестабильный курс валют и прогнозируемый экспертами рост цен, распродажи приобретают особый смысл. Например, в настоящее время приобрести верхнюю одежду со скидками до 70% можно на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «После того, как многие компании покинули российский рынок, большой остаток ассортимента завис в России, так как вывезти его из страны сейчас просто невозможно. Хранить дальше на складах очень дорого. Поэтому было принято решение отдать его по цене производства нашей компании. «Орсо Групп» удалось выкупить весь этот товарный остаток и теперь он представлен на выставке в два раза дешевле».

Здесь представлен большой ассортимент зимних вещей – кожаные крутки, дублёнки, греческие шубы, норвежские «Аляски» и шведские парки, финские пуховики с различными наполнителями. В том числе и натуральным и био-пухом, пером и верблюжьей шерстью. Здесь большой выбор демисезонной одежды, которая в основном выполнена из мембранных тканей.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум-класса, сверху трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается. Наполнитель - кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона» - это на данный момент лучший наполнитель во всем мире. Он дышит, пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную, очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

По 28 декабря включительно с 10 до 20 часов «Норвежская выставка» работает на первом этаже торгово-развлекательного центра «Форум» в Мурманске по адресу: проспект Кольский, 134. А также в двух городах области - в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 4 и в Никеле - на улице Мира, 26 (ориентир - воздушные шары).

 

 

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