В Мурманске, Оленегорске и Никеле работает последняя в уходящем году «Норвежская выставка»

Как приобрести качественную верхнюю одежду с выгодой? В Мурманске, Оленегорске и Никеле по 28 декабря включительно работает последняя в уходящем году «Норвежская выставка».

С учётом нестабильного курса валюты и ожидаемого роста цен действующие распродажи кажутся особенно привлекательными. Не упустите возможность воспользоваться последними предложениями на «Норвежской выставке» одежды. Это хороший шанс для жителей и гостей региона приобрести качественную верхнюю одежду с выгодой.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие компании покинули российский рынок. Остаток товара вывезти из страны невозможно, хранить на складах - очень дорого и затратно, поэтому было принято решение распродать всё здесь со скидкой до 70%. На этой неделе у жителей и гостей региона есть уникальная возможность приобрести качественную и фирменную одежду по выгодной цене».

Такая одежда идеально подойдёт для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. На выставке представлено свыше 200 моделей: кожаных курток, финских пуховиков, норвежских «Алясок», греческих дублёнок, шуб из скандинавской норки и шведских парок. Есть и модели, выдерживающие суровые морозы до -50 градусов.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке представлены настоящие облегченные финские «Аляски». Они очень лёгкие, они дышащие, они с системой климат-контроля: при температуре воздуха минус 5 градусов в ней не жарко - она дышит, но хорошо греет такая «Аляска» при температуре до минус 35 градусов – под ней можно ходить в одной футболке! Сверху идёт мембрана, которая не пропускает влагу во внутрь, она абсолютно не промокает и не продувается ветром. Такую куртку можно постирать в стиральной машинке, она не скатывается, не мигрирует и не сбивается, остаётся абсолютно новой после стирки, как будто вы её только купили».

По 28 декабря включительно с 10 до 20 часов «Норвежская выставка» работает на первом этаже торгово-развлекательного центра «Форум» в Мурманске по адресу: проспект Кольский, 134. А также в двух городах области - в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 4 и в Никеле - на улице Мира, 26 (ориентир - воздушные шары).

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