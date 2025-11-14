В Мурманске оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже из подсобного помещения магазина

В полицию обратилась администратор магазина товаров для дома с заявлением о хищении личных вещей на 5 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли необходимые записи с камер видеонаблюдения.

В скором времени, подозреваемый, ранее судимый местный житель, был задержан.

Причастность к совершению преступления он не отрицал. В отношении северянина возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.