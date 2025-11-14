День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.25 19:30
В Мурманске оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже из подсобного помещения магазина
В полицию обратилась администратор магазина товаров для дома с заявлением о хищении личных вещей на 5 тысяч рублей.
Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли необходимые записи с камер видеонаблюдения.
В скором времени, подозреваемый, ранее судимый местный житель, был задержан.
Причастность к совершению преступления он не отрицал. В отношении северянина возбуждено уголовное дело.
Злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
