В Мурманске определены территории для строительства двух новых школ на 800 и 500 учебных мест

Общеобразовательные учреждения будут построены до 2022 года.

На сегодняшний день по данным проектам ведётся процесс подготовки к строительству. Школы будут располагаться в переулке Казарменном и на улице Советская соответственно.

К 2025 году в столице Заполярья должны появиться ещё два новых образовательных учреждения. Планируется, что третья и четвертая школы будут располагаться в районе улиц Буркова и Радищева.