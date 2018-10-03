В Мурманске определили автора лучшего рисунка «Я люблю мой город»

6 летняя Софья Новицкая стала победительницей в XIX городском конкурсе «Я люблю мой город». Её работа признана лучшей среди 200 работ, представленных на суд жюри. Именно её рисунок украсит центральную площадь.

В Мурманске подвели итоги ежегодного конкурса «Я люблю мой город». Среди 200 рисунков, выполненных юными северянами, выбрали лучший. 6 –летняя Софья Новицкая стала победительницей, именно ее работа совсем скоро украсит центр города. По сложившейся традиции рисунок напечатают на большом баннере и разместят на торце здания делового центра «Меридиан». Как заверила нас Соня, она совсем не ожидала оказаться в числе призеров, но внимание журналистов ей, безусловно, льстит и девочка перед камерами совсем не теряется.

- Я хотела изобразить город, который люблю, - говорит Софья Новицкая, победительница конкурса. - Я нарисовала то, что запомнила и то, что я знаю. Я нарисовала памятник Алёше, железнодорожный вокзал, мурманский порт. - Хотелось бы сказать слова благодарности тем людям, которые делают наш город ярче красивее, - сказал Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы показываем людям, что Мурманск – это город интересный и перспективный.

Мурманск уже готов встретить 102 день рождения и по доброй традиции именно в эти предпраздничные дни принято чествовать тех горожан, которые своим трудом и талантом смогли внести весомый вклад в развитие культуры и искусства, а также отличились достижениями в науке, культуре и спорте.

- Это настоящие профессионалы, они всё своё мастерство, талант с удовольствием передают нашим детям, поэтому наши дети такие уникальные и замечательные , - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Самая талантливая и трудолюбивая молодёжь, у которой в зачётках только отличные отметки, также оказалась в списке почётных гостей на торжественном мероприятии. Это 33 студента и один аспирант из образовательных учреждений города. Будущие инженеры, педагоги и повара поощрены стипендией главы муниципального образования.

- Сегодня мы раскрываем подарки, это таланты, это новые лица, новые имена, самые необыкновенные, самые удивительные люди будут стоять на этой сцене, - говорит Тамара Прямикова, вип главы муниципального образования город Мурманска.

Церемония награждения, посвященная Дню города, проходит в Детской театральной школе вот уже в 19 раз, но неизменно она остаётся одной из самых ярких и ожидаемых событий в культурной жизни города.