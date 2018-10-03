В Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗСЦентр Мурманска отдают под праздник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 19:30

В Мурманске определили автора лучшего рисунка «Я люблю мой город»

6 летняя Софья Новицкая стала победительницей в XIX городском конкурсе «Я люблю мой город». Её работа признана лучшей среди 200 работ, представленных на суд жюри. Именно её рисунок украсит центральную площадь.

В Мурманске подвели итоги ежегодного конкурса «Я люблю мой город». Среди 200 рисунков, выполненных юными северянами, выбрали лучший. 6 –летняя Софья Новицкая стала победительницей, именно ее работа совсем скоро украсит центр города. По сложившейся традиции рисунок напечатают на большом баннере и разместят на торце здания делового центра «Меридиан». Как заверила нас Соня, она совсем не ожидала оказаться в числе призеров, но внимание журналистов ей, безусловно, льстит и девочка перед камерами совсем не теряется.

- Я хотела изобразить город, который люблю, - говорит  Софья Новицкая, победительница конкурса. - Я нарисовала то, что запомнила и то, что я знаю. Я нарисовала памятник Алёше, железнодорожный вокзал, мурманский порт. -  Хотелось бы сказать слова благодарности тем людям, которые делают наш город ярче красивее, - сказал Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы показываем людям, что Мурманск – это город интересный и перспективный.

Мурманск уже готов встретить 102 день рождения и по доброй традиции именно в эти предпраздничные дни принято чествовать тех горожан, которые своим трудом и талантом смогли внести весомый вклад в развитие культуры и искусства, а также отличились достижениями  в науке, культуре и спорте.

- Это настоящие профессионалы, они всё своё мастерство, талант с удовольствием передают нашим детям, поэтому наши дети такие уникальные и замечательные , - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Самая талантливая и трудолюбивая молодёжь, у которой в зачётках только отличные отметки, также оказалась в списке почётных гостей на торжественном мероприятии. Это 33 студента и один аспирант из образовательных учреждений города. Будущие инженеры, педагоги и повара поощрены стипендией главы муниципального образования.

- Сегодня мы раскрываем подарки, это таланты, это новые лица, новые имена, самые необыкновенные, самые удивительные люди будут стоять на этой сцене, - говорит Тамара Прямикова,  вип главы муниципального образования город Мурманска.

Церемония награждения, посвященная Дню города, проходит в Детской театральной школе вот уже в 19 раз, но неизменно она остаётся одной из самых ярких и ожидаемых событий в культурной жизни города.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Zviygincew
03.10.18 21:25
А в чём сила, брат? - А вот в чем! В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. Больше добавить не чего, все было сказано до этих масок-шоу.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Влад
03.10.18 20:31
О! Ты , Жора, участник событий? Хе! Ищи новое место работы, подлиза! По поводу коммента-: ты первый потрудись и свой засунь поглубже, а то что-то провокацией и дерьмом потянуло!
Комментарий к новости:Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»
Александр
03.10.18 20:26
@Жоре. Чувствуется, что участник событий. Дулом в рожу дали? Или обоссался пока в коридоре стоял? Ишу работу убогий. Новые хозяева на сцену выходят, ты им н***р не сдался. Меня на твое место возьмут,
Комментарий к новости:Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечен рост цен на топливо и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро подрос почти на 51 копейку, доллара - на 20 копеек-PRO ЭнергетикуВыработка Кольской АЭС в сентябре выросла более чем на 60 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 279 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика