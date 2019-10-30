В Мурманске определили лучшее сочинение о защитниках Заполярья

В Мурманске подвели итоги конкурса сочинений, посвященных 75-летней годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. В проекте приняли участие ребята со всего региона, каждый юный писатель провёл кропотливую работу, чтобы как можно точнее передать историю своей семьи, которую коснулась страшная война.

София Морозова из Ловозера стала победительницей регионального конкурса сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг». Девочка написала о прадедушке, который защищал Заполярье. Он командовал необычным взводом, в котором у каждого из 30 бойцов в распоряжении были по 5 оленей.

«Я написала сочинение про своего прадедушку, - говорит София Морозова, победительница конкурса. - Я рассказала о том, какие подвиги он совершил».

На конкурс были представлены около 60 работ из 13 муниципальных образований. Проект «Мы здесь не отступали ни на шаг» посвятили 75-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

«Мы подготовили особые награды наставникам победителей, тем самым покажем педагогам, чтобы они создавали у детей мотивацию, - рассказал Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - И такие награды будут вручены».

Для учителей такая награда особенная, ведь именно под их руководством школьники изучали подвиги и жизнь своих героических предков, чтобы затем эти истории легли в основу трогательных сочинений.

«Эти дети останутся на этой земле, они не поедут искать счастья в столичные города, а вернуться в свои родные Североморск или Мурманск, - говорит Элеонора Комиссарова, учитель школы № 12 г. Североморска. - Всё это служит благому делу и мы ощущаем себя настоящими северянами».

В будущем организаторы планируют расширить географию конкурса и пригласить к участию школьников из других городов-героев России.