В Мурманске определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

В 2024 году испытание проводится под девизом «Моя семья – моя Россия».

В рамках события члены комиссии рассмотрели истории каждого участника и определили победителей в девяти номинациях. Церемония награждения состоится 11 мая в Мурманске на празднике, организованном к Международному дню семьи.

Участники регионального этапа отправятся на Всероссийский конкурс в Москву. По итогам будет издана почётная книга «Семья года», в которой будут содержатся истории семей-победителей, их ценности и традиции.

Мурманская область уже восьмой год подряд принимает участие во Всероссийском конкурсе, за это время 839 заполярных ячеек общества поучаствовали в региональном этапе.